Şehit polis memuru Ercan Yangöz son yolculuğuna uğurlandı

Şehit polis memuru Ercan Yangöz'ün naaşı, Buldan ilçesi Cumhuriyet Mahallesine getirilerek baba evinde helallik alındı, daha sonra törenin yapılacağı Alanyazı Meydanı'na getirildi.

Meydanda Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı, dua edildi. Şehidin babası Şahin, annesi Nursel, ağabeyi Sercan Yangöz, taziyeleri kabul etti.

Cenaze töreninde oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılan anne Nursel Yangöz, "Ah yavrum, yandım. Oğluma yandım. Benim bir tanecik oğlum. Ben bu acıya nasıl dayanırım oğlum? Beni yaktın da gittin oğlum. Ben sana doyamadım oğlum. Çok yakışıklıydı, prensler gibiydi benim oğlum. Yarın yanına gidecektik Bodrum'a" sözleriyle feryadını dile getirdi.

Denizli İl Müftüsü Mehmet Aşık'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı, silah arkadaşlarının omzunda taşındı.

Yangöz'ün cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze töreninin ardından mahalle mezarlığındaki şehitliğe defnedildi.

Bu sırada cenaze törenine katılanlar tekbir getirerek "şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganı attı. Tören sırasında şehidin silah arkadaşları ve çok sayıda vatandaş gözyaşı döktü.

Cenaze törenine İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Bağımsız Denizli Milletvekili Teoman Sancar, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Erhan Gülveren, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 11. Komando Tugay ve Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Cengiz Güven, İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız, Muğla İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Denizli İl Jandarma Komutanı Albay Veysel Yanık ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Olay

Bodrum Yahşi Mahallesi'nde dün takip edilen otomobildeki şüphelilerin ateş açması sonucu yaralanan iki polis memurundan Ercan Yangöz, yapılan müdahaleye rağmen şehit olmuş, Abdulkadir Doğan hastaneye kaldırılmıştı.