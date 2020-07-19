Şehit polis memuru Gökteke son yolculuğuna uğurlandı

Bağcılar'da, narkotim ekibine yönelik silahlı saldırı şehit olan polis memuru Erkan Gökteke'nin naaşı, Edirnekapı Şehitliği'nde toprağa verildi.

TÜRKİYE 19.07.2020, 14:45 19.07.2020, 19:47
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İstanbul Bağcılar'da, narkotim ekibine yönelik silahlı saldırıda şehit olan polis memuru Erkan Gökteke için İstanbul Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlendi.

Gökteke'nin Türk bayrağı sarılı tabutu, Bağcılar 1486. Sokak'taki evine götürülerek helallik alındıktan sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine getirildi.

Gökteke için burada düzenlenen cenaze törenine, şehidin annesi Emine, babası Hakkı, eşi Cemile ve 2 yaşındaki oğlu Kerem Gökteke katıldı.

Törende, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, 3. Kolordu Komutanı Korgeneral Kemal Yeni, İstanbul İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu, Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir ile şehidin mesai arkadaşları hazır bulundu.

Şehit polisin Türk bayrağına sarılı naaşının tören alanına getirilmesinin ardından saygı duruşunda bulunuldu.

Törende konuşan İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, olayın hemen ardından yapılan çalışmayla 4 saldırganın yakalandığını söyledi.

Aktaş, İstanbul polisi olarak şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da vatandaşın huzur ve güvenliğini sağlamakta, terör ve uyuşturucu ile mücadele başta olmak üzere geleceği tehdit eden tüm konularda canla başla mücadelelerini sürdürmekte kararlı olduklarını ifade etti.

Vatan, bayrak, millet ve devlet gibi değerleri el üstünde tutan milletin bu uğurda can verenleri baş tacı ettiğini vurgulayan Aktaş, şöyle konuştu:

"Polisin görevi ibadet gibidir. Yüce Allah bizlere bir ayette, 'Şüphesiz Allah, adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara yardım etmeyi emreder, hayasızlığı, fenalığı ve azgınlığı da yasaklar' buyuruyor. Ne mutlu ki yüce Allah'ın bu emirlerini, görevinin hakkını veren her bir polis, günlük görevinin bir parçası olarak yerine getiriyor. Bu nedenle inanıyorum ki, bu emirleri yerine getirirken şehit olan mükafatların en güzeline erişmiş olur."

Fatih Müftüsü Hüseyin Baş'ın dua okumasının ardından şehit polisin naaşı tören mangası tarafından omuzlarda taşınarak cenaze aracına götürüldü.

Cenaze namazı Fatih Camisi'nde kılındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde düzenlenen törenin ardından şehit Gökteke'nin naaşı, Fatih Camisi'ne getirildi.

Cenaze namazına katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ve diğer protokol üyeleri, şehidin babası Hakkı Göktepe ile diğer aile fertlerine başsağlığı diledi.

Buradaki tören boyunca gözyaşı döken şehit polisin eşi Cemile ve annesi Emine Gökteke'yi yakınları teskin etmeye çalıştı.

İl Müftüsü Mehmet Emin Maşalı tarafından öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından şehit Erkan Gökteke'nin naaşı, Edirnekapı Polis Şehitliği'nde toprağa verildi.

Cenaze namazına şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, ilçe belediye başkanları, şehidin meslektaşları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Bağcılar Yüzyıl Mahallesi 2136 Sokak'ta, araçlarıyla seyir halindeki narkotim ekibine silahla ateş edilmesi sonucu polis memuru Erkan Gökteke göğsünden, Yunus Nacar ise kolundan yaralanmıştı.

Ağır yaralanan Gökteke, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

#Erkan Gökteke #son yolculuğuna uğurlandı #İstanbul
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