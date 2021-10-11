Şehit polisler için Gaziantep'te tören düzenlendi

Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi Azez'de seyir halindeki zırhlı araca teröristlerce Tel Rıfat Bölgesi'nden güdümlü füze ile saldırı yapıldı.

Saldırıda, Özel Harekat Polisi Cihat Şahin ve Fatih Doğan şehit oldu. 2 Özel Harekat Polisi de yaralandı.

Şehit polisler törenin ardından memleketlerine uğurlandı

Saldırıda şehit olan 34 yaşındaki şehit polis Cihat Şahin ve 32 yaşındaki Fatih Doğan için Gaziantep'te tören düzenlendi.

Törenin ardından şehit Cihat Şahin memleketi Elazığ'a, şehit Fatih Doğan ise memleketi Adıyaman'a uğurlandı.