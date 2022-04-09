Şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınları iftarda bir araya geldi

Bir restoranda gerçekleştirilen programda Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından davetliler oruçlarını açtı.

Vali Ömer Faruk Coşkun, yaptığı konuşmada, şehit aileleri, gazi ve yakınlarıyla bir araya gelmekten mutluluk duyduklarını belirtti.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya da şehitlerin kıymetli emanetleriyle ramazanın maneviyatını beraber yaşadıklarını söyledi.

Buradaki programın ardından Ünal ve beraberindekiler, Abdulhamithan Camisi'nde kılınan teravih namazı sonrası cami avlusunda Büyükşehir Belediyesi Gençlik Gönülleri ile cemaate tatlı ikram etti.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç ise ramazanın rahmet ve bereket ayı olduğunu belirterek şehit aileleri ve yakınlarıyla bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Programa, AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Emin Terzioğlu, Cumhuriyet Başsavcısı İlker Yazıcı, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Özdurhan ile ilgililer katıldı.