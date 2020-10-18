Şehrin Sokaklarında Pakdil’in Sesi Yankılandı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından 19 Ekim 2019 yılında vefat eden Yazar Nuri Pakdil anısına etkinlikler düzenlendi. Şehir hoparlörlerinden Nuri Pakdil’in Kahramanmaraşlılar için kaleme alıp seslendirdiği mektup tüm şehre dinletilirken; kitapları da hediye edildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’ün; “Kıymetli hemşehrilerim, ben Hayrettin Güngör. Büyükşehir Belediye Başkanı. Bugün 18 Ekim. Kudüs şarimiz, hemşerimiz Nuri Pakdil Ağabeyin vefat yıldönümü. Sizlere birazdan Nuri Pakdil ağabeyin mektubunu dinleteceğiz. Kudüs şairimize rahmet ve özlemle” anonsu sonrası Nuri Pakdil’in mektubu dinletildi.

Pakdil mektubunda şu ifadelere yer vermişti: “Sevgili Maraş halkına. Aziz hemşehrilerime. Maraş adı geçer geçmez ben olağanüstü heyecanlanıyorum. Çünkü çocukluğum ve Maraş yılları gelir aklıma. Sevgili annem Veciha hanımın olağanüstü cömertliği ve de güzelliği gelir aklıma. Kapalı Çarşı’daki babam Emin Efendi Hoca’nın manifatura mağazası gelir. Bayram günleri gelir, Kurban Bayramı’nda kestiğimiz kurbanlar gelir. Ramazan Bayramı’nda pişirttiğimiz çörekler gelir.”