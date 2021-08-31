Sel bölgesinde Mehmetçiğe doğum günü sürprizi

Sel felaketinin derinden etkilediği Sinop'un Ayancık ilçesinde Mehmetçik yaraları sarmak için bölgede çalışma yürütüyor. Komutanları kahraman Mehmetçiğe doğum günü sürprizi yaptı.

TÜRKİYE 31.08.2021, 11:51
Sel bölgesinde Mehmetçiğe doğum günü sürprizi

Sinop'ta yaşanan sel felaketinin ardından, bölgede çalışmalar sürüyor. Kahraman Mehmetçiğin özverili çalışmaları da vatandaşın takdirini topluyor.

Bu yoğun mücadelede komutanları Mehmetçiklerin doğum gününü kutlamayı da ihmal etmiyor.

Sel bölgesindeki 29 ve 30 Ağustos doğumlu askerlere süpriz kutlama yapıldı.

Alkışlar eşliğinde mumları üfleyen Mehmetçiklerin mutluluğu yüzlerine yansıdı. 

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