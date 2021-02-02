Sel olayında 1 can kaybı!

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, kentte etkili olan şiddetli yağış ve su baskınları ile ilgili son durumu anlattı.

Köşger, İzmir'de 1995'ten bu yana görülen en büyük sel felaketinin yaşandığını söyledi.

İzmir'in şubat yağış ortalamasının metrekareye 102 kilogram olduğuna işaret eden Köşger, şöyle konuştu:

Metrekareye yağış oranı 130 kilograma ulaştı

"Gece boyunca 8 saatte yağan yağmur miktarı 120 kilogramdı, bu 130 kilograma ulaşmış durumda ve yağış hala devam ediyor. Yarın sabaha kadar yer yer kuvvetli şekilde devam edecek. Tıkanan yolları, alt geçitleri açmaya çalışıyoruz. Birçok nokta açıldı, açılamayan noktalar var. Karşıyaka'da Turan Deresi taştığı için bir tıkanma vardı. Turan Deresi ile bağlantılı Alsancak ve Basmane tarafında kapalı yerler vardı, oraları da arkadaşlar açmaya çalışıyor."

1 can kaybı var

Köşger, tüm ekiplerin seferberlik içinde çalışmalarına devam ettiğini belirterek, "Selin oluşturduğu olumsuzlukları gidermeye çalışıyoruz. Maalesef selde 1 can kaybımız var. Menderes ilçemizde Yeniköy'de bir vatandaşımızın cesedi bulundu. Henüz kimlik tespiti yapılmadı, çalışıyor arkadaşlar" dedi.

Balçova'da 45 araç sürüklendi

Vali Köşger Balçova'da dere taşması sonucu 45 aracın sürüklendiğini 70 evde de su baskını yaşandığını açıkladı.

Köşger, kent genelinde 775 su baskını ve 20 araçta da mahsur kalanların olduğuna yönelik ihbar aldıklarını ve hepsine ulaştıklarını sözlerine ekledi.