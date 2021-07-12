Selden zarar gören hanelere 1 milyon 160 bin TL kaynak

Bakan Yanık, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Düzce, Sakarya ve Zonguldak'ta meydana gelen selden zarar gören hanelerin temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere 8 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımıza toplam 1 milyon 160 bin TL kaynak aktardık. İhtiyaç duyanlar için sahada psikososyal destek hizmetlerimizi de sürdürüyoruz" dedi.

