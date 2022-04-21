Seramik fabrikasındaki iş kazasında 1 işçi öldü
Uşak'ın Banaz ilçesindeki seramik fabrikasında yükleme makinesinin altında kalan işçi hayatını kaybetti.
TÜRKİYE 21.04.2022, 21:19
Uşak'ın Banaz ilçesindeki seramik fabrikasında pişirme fırınında çalışan Hüsamettin Susal, seramik yükleme makinesinin altında kaldı.
Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri Susal'ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.
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