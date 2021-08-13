Serinlemek için Çay'a giren kardeşler boğuldu

Siirt'te iki kardeş serinlemek için Zarova Çayı'nda girdi. Bir süre sonra gözden kaybolan çocuklar boğularak yaşamını yitirdi.

TÜRKİYE 13.08.2021, 21:42
Serinlemek için Çay'a giren kardeşler boğuldu

Zarova Çayı'na ailesiyle pikniğe giden 15 yaşındaki Hasret ve 13 yaşındaki Gule Nas, serinlemek için suya girdi.

Kız kardeşler, bir süre sonra suda kayboldu.

Ailenin haber vermesi üzerine olay yerine AFAD, UMKE ve jandarmaya ekipleri sevk edildi.

Yapılan çalışmayla bir süre sonra yarı baygın halde bulunan ve ambulansla Eruh Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Nas kardeşler kurtarılamadı.

#AFAD #UMKE #Zarova Çayı #AksuTV #AksuTVHaber
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