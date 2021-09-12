Servis aracı ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı
Başkentte servis aracı ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
TÜRKİYE 12.09.2021, 20:23
Etimesgut ilçesi Topçu Mahallesi 1544. Cadde'desinde servis aracı ile otomobil çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ile polis ekibi sevk edildi.
112 Acil Servis ekipleri, kazada E.D. E.A. ile B.B'nin hayatını kaybettiğini belirledi, yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
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