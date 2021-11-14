Sevdiği kız reddedince kendini vurdu
Kocaeli'nde sevdiği kızın çalıştığı zincir markete giden kişi, konuşma talebi reddedilince belinden çıkardığı silahı karın bölgesine doğrultarak ateş etti.
TÜRKİYE 14.11.2021, 17:13
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yaşayan 25 yaşındaki E.K. konuşmak için sevdiği kızın çalıştığı zincir markete geldi.
Konuşma talebi reddedilen E.K, belinden çıkardığı silahı karın bölgesine doğrultarak ateş etti.
E.K. kanlar içinde yere yığılırken, genç kadın ise neye uğradığını şaşırdı.
Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri E.K.'yi hastaneye götürdü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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