Sevgililer Günü için tüm hazırlıklarını yaptılar!

Özel günlerin uğrak noktası çiçekçilerde 14 Şubat Sevgililer Günü hazırlıkları başladı.

Koronavirüs salgını gölgesinde geçecek 14 Şubat Sevgililer Günü öncesinde çiçekçiler mesaisini sürdürüyor.

Koronavirüs nedeniyle alınan kısıtlama kararlarıyla birlikte düğün, doğum günü gibi toplu etkinliklerin yasaklanması, çiçekçilerin de işlerini son derece olumsuz etkiledi. Yaklaşık bir senedir satış yapamadıklarını belirten çiçekçi esnafının yüzü sadece özel günlerde gülüyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle çoğu özel gün, kısıtlı olarak kutlanmaya devam ediyor. Sevgililer Günü ekonomik olarak zor zamanlar geçiren çiçekçiler için can suyu olurken istenen siparişleri de yarına yetiştirmek için ter döküyor.

Kahramanmaraş’ta 14 Şubat Sevgililer Günü öncesi hazırlıklarını yapan çiçekçi esnafından Muzaffer Demir canlı ve cansız çiçekleri müşterilerinin beğenisine sunuyor.



