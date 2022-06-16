Sevgilisi balkondan düşüp ölen şahsa hapis istemi!

İstanbul Sancaktepe'de 10 Haziran 2021 tarihinde kan dondurucu olay yaşandı.

Köpek eğitmeni Burak Ercan ile 5-6 ay kadar önce tanışan Ukraynalı Anzelika Srabiants (33) sevgili oldu.

Anzelika Srabiants’ın her gün uyuşturucu madde kullandığını iddia eden Ercan, Srabiants’ın daha önce defalarca intihar girişimi olduğunu söyledi.

Uyuşturucu ve alkol alan ikili evlerine taksiyle dönerken kavga etmeye başladı.

"Taksi seyir halindeyken kapıyı açtı"

Bu sırada Srabiants’ın kıskançlık krizine girdiğini ve aralarında tartışma çıktığını belirterek "Eliyle alnımın sol tarafına vurdu, yüzüğü alnıma geldi ve alnım kanadı. Taksi seyir halindeyken Srabiants taksinin kapısını açtı. Ben de taksiciye 'Dur abi, bak alnımı ne yaptı, bırak insin' dedim" şeklinde konuştu.

Srabiants’ın taksiden indiğini, bir süre sonra sokaktaki üç kişinin ona laf attığını ve bunun üzerine taksiden inerek Srabiants’ı başka bir taksiye bindirdiğini kaydeden Ercan, eve ulaştıklarını söyledi.

"Daha önce balkondan kendini sarkıttığına inanmadığı için video kaydını açtım"

Eve girdiklerinde Srabiants’la hiç konuşmadıklarını öne süren Ercan, şöyle devam etti:

"Yaklaşık 5-10 dakika sonra tuvaletten çıktım. Balkon yönünden Srabiants’ın sesinin geldiğini fark ettim. Daha önce de balkonda kendini sarkıtma, bağırma çağırma şeklinde taşkınlıklar yaptığı için ve bunları anlattığımda hiçbir zaman kabul etmediği için, ertesi gün onu uyarmak için cep telefonumun video kaydını açtım. O ana kadar balkonda sarkılı olduğunun farkında değildim.

"Yapılı ve kilolu olduğu için çekemedim"

Video kaydından 3-4 saniye sonra ellerini ve balkondan sarktığını fark ettim. Korku ve panikle telefonu bırakıp yanına koştum. Önce elbisesinden tutup çekmeye çalıştım, elbisesi kaydı. Sonra kollarını tuttum. Ben çekerken o da duvara tutunup çıkmaya çalıştı, o ara kaydı. Srabiants yapılı ve kilolu olduğu için çekemedim.

"Elleri kaydı ve düştü"

O da gücümün yetmeyeceğini anladı. Birileri bize yardım etsin diye İngilizce söyledi. Benim de aklıma kemerimi çıkarıp kemerimle yukarı çekebileceğim geldi. Tek elimle Srabiants’ın kolundan tutup diğer elimle kemeri çekmeye uğraşırken elleri kaydı ve düştü."

"Aramızda, öldürmemi gerektirecek husumet yok

Olaydan sonra aşağıya indiğini ve ambulans çağırdığını söyleyen Ercan, "Ben Srabiants’ı itmedim, atmadım. Hiçbir kusurum ve kastım yoktur. Öldürmemi gerektirecek hiçbir husumet aramızda yoktur. Hiç ciddi kavgamız olmamıştır. Daha önce yaptığı gibi içkili olduğu için balkona sarktığı ve dengesini kaybettiği için düşmüştür. Son anda yetişmeme rağmen kurtaramadım. Daha önce Srabiants’a köpeği saldırtmadım, kolundaki izler köpek dişi izleri değildir, tırnak izidir" dedi.

Tutukluluk hali devam edecek

Sanık avukatı Aydın Mollaoğlu ise benzer konularda mahkemelerin beraat, savcılığın takipsizlik kararı verdiğine dair belgeleri mahkemeye sunarak, "Öldürmesi için bir sebep yoktur" dedi. Diğer avukat Eda Tekeş ise Anzelika Srabiants'ın psikotik ilaçlar kullandığını belirterek uyuşturucu madde ve ilaçların birlikte kullanımı halinde halüsinasyon görüldüğünü öne sürdü.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, mevcut delil durumu ve suçlamayla ilgili öngörülen cezanın alt ve üst sınırını dikkate aldığında sanık Burak Ercan’ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

2 yıldan 5 yıla hapis istemi

İddianamede Burak Ercan’ın "Tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep ediliyor.