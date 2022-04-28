Sevgilisini yakarak öldüren şahsın cezası belli oldu
Kız arkadaşını benzinle yakarak ölümüne neden olan Soner D.'nin ağırlaştırılmış müebbet cezası onandı.
İki yıl önce Ordu'nun Fatsa ilçesine bağlı Şerefiye Mahallesi’ne yangın ihbarına giden ekipler, Soner D. ile sevgilisi Merve Yeşiltaş'ı ikinci derecede yanık teşhisi ile hastaneye kaldırmıştı.
31 yaşındaki kadın yaşamını yitirirken, Soner Durgun ise polis ekiplerine korkunç bir itirafta bulundu.
Yangının altından cinayet çıktı
Durgun, Yeşiltaş ile aralarında çıkan tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucu ağaç kesme motorunun benzini ile hem sevgilisini hem de kendisini yaktığını söyledi.
Mahkeme ağırlaştırılmış müebbet verdi
Taburcu olduktan sonra tutuklanarak yargılanmaya başlayan Durgun, 30 Nisan 2021 tarihinde Fatsa Ağır Ceza Mahkemesi tarafından ‘Canavarca hisle kasten öldürme suçundan’ indirim uygulanmayarak üst hadden olmak üzere ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı.
Yargıtay kararı onadı
Bir yıl gibi kısa bir süre içerisinde hem istinaf mahkemesi hem de Yargıtay tarafından onanarak kesinleşti. Cinayet zanlısı indirim olmadan üst hadden ağırlaştırılmış müebbet cezası ile cezalandırılacak.
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