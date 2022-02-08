Seyhan Soylu canlı yayında havladı

Sisi olarak da bilinen Seyhan Soylu, Ece Erken'in kocasının öldürülmesi sonrasında yaptığı açıklamalarla dikkat çekmeye devam ediyor.

"DUBAİ'DE 60 BİN DOLAR HARCADILAR"

Daha önce Erken'e sert ifadeler kullanan Soylu, olay yaratacak yeni açıklamalarda bulundu. Soylu, açıklamalarının ardından bir anda ayağa kalkıp havlamaya ve hırlamaya başladı.

"Ağzımdan kötü bir şey çıkmaz, kız acılı." diyen Soylu, Ece Erken ve eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun bu olaylardan önce Dubai'ye tatile gidip, 60 bin dolar harcadığını söyledi.

"UMARIM EN YAKIN ZAMANDA MİRASI ALIR"

Seyhan Soylu konuşmasında, "Ben rahmetlinin söylemiş olduklarını duyurdum. İftira atmam. Ece umarım en yakın zamanda mirasını alır şöyle bir tatile gider." yorumunda bulundu.

CANLI YAYINDA HAVLADI

Soylu, konu ile susmayacağını dile getirerek, "Ben geceleri çok az uyuyorum. Bununla ilgili bir test yaptırdım. Vampir çıktım. Ne demek istediğimi de anladınız. Pirana gibiyim valla. Ben söylediğimin her şeyin arkasındayım. Beni susturmak istiyorsanız. pirana gibiyim, canavar gibiyim." diyerek canlı yayında hırlayarak, havlamaya başladı.