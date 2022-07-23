Seyir halinde alev alan otomobil küle döndü
Konya'nın Kulu ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.
TÜRKİYE 23.07.2022, 17:37
İlçe merkezine 24 kilometre uzaklıktaki Kozanlı Mahallesindeki Gökgöl kenarında seyir halinde olan Yasin Bircan idaresindeki otomobil henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.
İhbar üzerine olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yangını tarlalara sıçramadan söndürdü.
Yangında otomobil tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.
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