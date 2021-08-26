Seyir halindeki otobüsten düşen kadın yaralandı

Olay, geçtiğimiz Salı günü Küçükçekmece Cennet Mahallesinde, Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Zeytinburnu arasında sefer yapan 89A numaralı İETT otobüsünde yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, Zeytinburnu yönüne giden E.A idaresindeki otobüs durağa yaklaştığı sırada kapısını açtı.

Bu sırada durakta inecek olan Ş.A. isimli kadın kapıya yaklaştı. Otobüsün sarsılmasıyla dengesini kaybeden kadın yola düştü.

Kadının düştüğünü fark eden sürücü dururken, otobüstekiler kadının yardımına koştu.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı kadın hastaneye kaldırıldı. Sürücü E.A. ise Küçükçekmece Polis Karakoluna götürüldü.

Hayati tehlikesi olmayan kadın tedavisinin ardından sürücüden şikayetçi olurken, otobüs sürücüsü ise ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.