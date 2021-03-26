HASTANEYE GİTMEK İSTEMEDİ
Kazayı hafif yaralarla atlatan Meltem B., ambulansta tedavi altına alındı. Meltem B.’nin, epilepsi nöbeti geçirdiğini ancak iyi olduğunu söyleyerek hastaneye gitmek istemediği öğrenildi.
Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, 39 yaşındaki Meltem B. isimli motosiklet sürücüsü, trafiğin yoğun olduğu bulvar üzerinde seyir halindeyken epilepsi nöbeti geçirdi.
Kontrolünü kaybeden sürücü önce kontrolsüz şerit değiştirirken, solundaki bir araca sıfır mesafede yaklaşıp son anda sağa kaçtı, ardından kontrolsüz şekilde sol şeride geçip, çift yönlü bulvarın orta bölümündeki demir korkuluklara çarptı.
Çarpmanın etkisiyle motosikletten savrulan sürücü yere düştü. Korkuluklar sayesinde karşı taraftan gelen aracın altında kalmaktan kurtulan kadın, arkadan gelen bir cipin altında kalmaktan da sürücünün dikkati sayesinde son anda kurtuldu.
Cip santimler farkıyla yerde yatan sürücünün yanından geçip durmayı başardı. İhbarının ardından olay yerine sağlık ekipleri ve polis çağrıldı.
Kazayı hafif yaralarla atlatan Meltem B., ambulansta tedavi altına alındı. Meltem B.’nin, epilepsi nöbeti geçirdiğini ancak iyi olduğunu söyleyerek hastaneye gitmek istemediği öğrenildi.
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