SGK'dan borcu olanlar için kritik uyarı!

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)Başkanı Yılmaz, düzenlediği basın toplantısıyla, 7326 sayılı 'Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Kanunu' hakkında bilgi verdi. Başkan Yılmaz, yapılandırma kapsamına girecek olan alacakların sigorta primleri, işsizlik sigorta primleri, idari para cezaları, yersiz ödenen gelir ve aylıklardan alınan alacaklar ile Bağ-Kur sigortalılarının geçmiş dönem durdurulan prim borçları olduğunu belirtti.

7236 sayılı Yapılandırma Kanunu bir örnek üzerinden açıklayan Başkan Yılmaz, şunları kaydetti:

"2008 yılında bin 200 lira olan bir kurum alacağı bugün gecikme zammı ve gecikme faizi uyguladığımız zaman 4 bin 334,89 lira. Yapılandırma kapsamında gecikme zammı, gecikme faizini tamamını siliyoruz. Kalanını Yİ-ÜFE (Yurtiçi üretici fiyatları endeksi) ile güncellediğimiz zaman 922,56 lira oluyor. Bu durumda toplam alacağımız aslında 5 bin 534,89 olmakta. Yİ-ÜFE ile güncellediğimiz bu tutar 2 bin 122,56 lira. İşverenlerimizin, sigortalılarımızın ilk taksitte ödedikleri bu 922'ninde yüzde 90'ınını siliyoruz. Peşin ödenmesi halinde bin 292 lira ödemiş oluyor. Baktığımız zaman 5 bin 534 lira ödemesi gereken bir borçlumuz bugün yapılandırmaya müracaat ettiğinde peşinde ödediği takdirde bin 292 lira ödüyor."

BÜYÜK AVANTAJLAR GETİRİYOR

Yapılandırma kanunun büyük avantajlar da getirdiğini belirten Başkan Yılmaz, "Borçlarını peşin öderlerse borcu yoktur yazısı alabilecekler. Taksitle ödemenin tercih edilmesi halinde ilk taksitin süresinde ve tam olarak ödenmesi şartıyla yine borcu yoktur yazısı alabilecekler. Bu şekilde ihalelere katılabilecekler, hak ediş ödemelerini alabilecekler ve kurumumuzun ödemiş olduğu teşvik ve desteklerden faydalanabilecekler" diye konuştu.

NASIL BAŞVURUDA BULUNULABİLİR?

İşverenler; e- Sigorta kanalıyla, şahsen veya posta yoluyla ilgili sosyal güvenlik il müdürlüğüne veya sosyal güvenlik merkezine, 4/b (BAĞ-KUR) sigortalıları; e-Devlet üzerinden, şahsen veya posta yoluyla herhangi bir sosyal güvenlik il müdürlüğüne veya sosyal güvenlik merkezine, primlerini kendileri ödeyenler ise e-devlet üzerinden, şahsen veya posta yoluyla dosyalarının olduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne veya sosyal güvenlik merkezine başvurabilecekler. Başvuruların Takibi, İşverenler e-sigorta, 4/b kapsamındaki (BAĞ-KUR) sigortalılar ile GSS borçluları e-Devlet üzerinden, yapılandırılan borçlarını, taksit tutarlarını ve ödeme vadelerini görebilecek.

YAPILANDIRMA HANGİ ŞARTLARDA BOZULACAK?

Başkan Yılmaz, ilk 2 taksitin eksiksiz ve süresinde ödenmesi gerektiğini belirterek, "Bu bozulma için ana unsurlardan bir tanesi. Bir diğer bozulma nedeni de bir takvimin içerisinde 2'den fazla taksitin eksik ya da hiç ödenmemesi halinde yapılandırma bozulmaktadır" şeklinde konuştu.

İDARİ PARA CEZALARI

Yapılandırmaya başvuranların idari para cezalarının yüzde 50'si ile bugüne kadar uygulanan faizler tamamen silinecek. Kalan anaparanın ise sadece yüzde 50'si Yİ-ÜFE ile güncellenecek. Ayrıca yeni hesaplanacak tutar peşin ödenirse yine hesaplanan Yİ-ÜFE'nin yüzde 90'ı, 2 taksitte ödenirse de yüzde 50'si silinecek.

SON TARİH 31 AĞUSTOS

Yapılandırma başvuruları için son tarihin 31 Ağustos olduğunu belirten Başkan İsmail Yılmaz, ilk taksit için son ödeme tarihinin 1 Kasım olduğunu bildirdi.

Orman yangınlarından etkilenen vatandaşlara ilişkin de açıklamalarda bulunan Başkan Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kurum olarak bu bölgede zarar gören vatandaşlarımızın Sosyal Güvenlik Kurum primlerini erteleyeceğiz. Ayrıca kronik rahatsızlıkları nedeniyle ilaçlarını alamayan vatandaşlarımız için biliyorsunuz pandemi döneminde de bu düzenlememiz vardı. Yine bu kapsamda bu ilaçlarına erişemeyen vatandaşlarımızın da ilaçlarını sağlayacağız. Eğer vatandaşlarımız ilaçlarını evde unutup ilaca erişememiş ise ve eczanelerden ilaç alma süreleri dolmamış ise İl Müdürlüğümüze, Sosyal Güvenlik Merkezlerimize müracaat ederek bu durumlarını söylemeleri halinde bu vatandaşlarımızın ilaç alması yönünde gerekli tedbirleri aldık ve düzenlemeleri yaptık."