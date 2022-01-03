Sigara ve alkolde ÖTV oranı arttı

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla sigara ve alkol grubundan alınan özel tüketim vergisindeki (ÖTV) artış oranı da belli oldu.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'ne (Yİ-ÜFE) göre güncellenen ilgili ÖTV listesi, Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) internet sitesinde yayınlandı.

ÖTV'YE YÜZDE 47 ZAM GELDİ

Buna göre, alkollü içeceklerin ve tütün ürünlerinin asgari maktu ÖTV tutarı 6 aylık Yİ-ÜFE olan yüzde 47,4 oranında artırıldı.NSigara ve tütün ürünlerinin maktu vergi tutarlarında da aynı oranda artış oldu.

100'LÜK RAKIDAKİ ÖTV TUTARI 216,89 LİRA OLDU

Bir litre rakıda ÖTV tutarı, 326,99 TL’den 481,98 TL’ye yükseldi. Böylece, alkol oranı yüzde 45 olan 100'lük rakıda ÖTV tutarı, 216,89 TL’ye yükseldi.

Biradaki maktu ÖTV tutarı 2,3933 TL’den 3,52 TL’ye, rakıdaki ÖTV 326,99 liradan 481,98 TL’ye çıkartıldı.

Alkol derecesi yüzde 18 ve daha az olan şaraplardaki ÖTV tutarı 92,29 TL’den 140,5 TL’ye, alkol derecesi yüzde 22 ve fazla olanlarda 326,99 TL’den 481,98 TL’ye yükseltildi.

SİGARA ÖTV'LERİ

Tütün içeren sigaralardan alınan asgari maktu vergi tutarı 0,4883’den TL’den 0,7197 TL’ye, maktu vergi tutarı ise 0,4851’den 0,7150 TL’ye çıkartıldı. Tütün içeren purolardan alınan asgari maktu vergi tutarı 0,4386’den TL’den 0,6464 TL’ye, maktu vergi tutarı ise 0,5863’den 0,8642 TL’ye çıkartıldı.

Bir adet sigarada ÖTV tutarı yaklaşık 23 kuruş arttı, böylece 20 adet sigara yer alan bir pakette ÖTV tutarı yaklaşık 4,6 TL artmış oldu.

Öte yandan içki ve sigaranın maktu ÖTV tutarları her 6 ayda bir Yİ-ÜFE oranında artırılıyor. Geçtiğimiz temmuz ayında oluşan yüzde 22,04’lük zam, enflasyonla mücadele gerekçesiyle uygulanmamıştı.