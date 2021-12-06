Sigaraya 5 lira zam geldi iddiası

Her yılın başında olduğu gibi sigarada ÖTV ve maktu vergi oranlarının bu yıl da düzenlenmesi bekleniyor.

Yeni düzenlemeyle birlikte sigara şirketlerinden üst üste zam kararları beklenirken geçtiğimiz gün, Philip Morris grubundaki sigaralara fahiş zam geldi iddiaları sosyal medyanın gündemine oturdu.

5 LİRA ZAM

Sosyal medyada son yayılan haberlerde Marl, Parl, Mur, Chst gibi sigaralara 5 TL zam geldiği iddia edildi.

Zam yapıldığı iddia edilen Marl 17 TL’den 22 TL’ye, Parl fiyatının da 19.50 TL’den 24.50 TL’ye çıktığı belirtildi.

"İTİBAR ETMEYİNİZ"

Ancak gerçek kısa sürede ortaya çıktı.

Tekel Bayileri Platformu'ndan yapılan açıklamada, "Zamlı haberlere itibar etmeyiniz." uyarısı yapıldı.