SİHA'lar Kobani'de PKK hedefini vurdu

Suriye'nin kuzeyindeki Kobani'de, PKK'lıların içinde bulunduğu bir araç SİHA'ların nokta atışıyla imha edildi.

TÜRKİYE 20.10.2021, 17:18
SİHA'lar Kobani'de PKK hedefini vurdu

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Türkiye'in güney sınırlarının ötesinde vatan toprağını tehdit eden hain teröristlere göz açtırmıyor.

Bölgeye kapsamlı bir harekatın gündemde olduğu bu günlerde, Suriye'nin kuzeyindeki terör yuvalarına düzenlenen operasyonlara bir yenisi daha eklendi.

SİHA'LAR KOBANİ'DE PKK HEDEFİNİ İÇİN HAVALANDI

Bu kez operasyon, birçok sahada başarı kazanan SİHA'larla havadan düzenlendi.

SİHA'lar Suriye'nin kuzeyindeki Ayn el-Arap'taki (Kobani) hainleri vurmak için havalandı.

MİT BULDU, SİHA'LAR BİTİRDİ

MİT'in çalışmaları neticesinde, bölgede YPG/PKK’ya bağlı sözde Sosyal Adalet Konseyi binası önünde, örgüte ait bir araç tespit edildi.

ARAÇLA BİRLİKTE HAVAYA UÇTULAR

MİT'ten gelen istihbaratın ardından havalanan SİHA'lara vur emri verildi.

Nokta atışı ile üst düzey teröristlerin bulunduğu araç havaya uçuruldu.

Operasyonda hedef tamamen yok edilirken çevreye zarar verildmedi.

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