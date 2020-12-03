Siirt'te 5 büyüklüğünde deprem!
Siirt'in Kurtalan ilçesinde saat 08.45'te 5,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
TÜRKİYE 03.12.2020, 08:54 03.12.2020, 09:09
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Siirt'in Kurtalan ilçesinde saat 08.45'te 5,0 büyüklüğünde bir deprem olduğunu bildirdi.
Depremin, yerin 20.06 kilometre derinliğinde meydana geldiği öğrenildi.
CAN YA DA MAL KAYBI BİLGİSİ ULAŞMADI
Şu ana kadar herhangi bir can ya da mal kaybının olduğu yönünde bir bilginin ulaşmadığı belirtildi.
AFAD'dan yapılan açıklamada, "Kurtalan ilçesinde meydana gelen deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır." denildi.
KANDİLLİ '5,1 BÜYÜKLÜĞÜNDE' DEDİ
Sabah saatlerinde meydana gelen sarsıntının büyük korkuya neden olduğu aktarıldı.
Öte yandan Kandilli Rasathanesi, depremin 5,1 büyüklüğünde olduğunu aktardı.
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