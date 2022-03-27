Siirt'te Pablo Picasso'nun tablosu ele geçirildi!
Siirt Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bir otomobil içerisinde dünyanın en ünlü ressamı olarak bilinen Pablo Picasso'nun tablosu ele geçirildi. Eskort eşliğinde emniyete götürülen tablo, korumaya alındı. Yapılacak detaylı incelemenin sonuçları önümüzdeki günlerde açıklanacak, olayla ilgili ise 2 kişi gözaltında.
TÜRKİYE 27.03.2022, 10:00
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlükleri ekipleri, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre ekipler, Siirt'te sürdürülen çalışmalar sonucunda tespit edilen bir otomobil içerisinde arama yaptı.
2 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Aramada, 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu gereğince Pablo Picasso yapımı olduğu değerlendirilen tablo ele geçirildi. Tablo, polisin güvenlik tedbirleri çerçevesinde emniyete götürülürken, konuyla alakalı 2 şüpheli yakalandı.
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