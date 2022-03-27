Siirt'te Pablo Picasso'nun tablosu ele geçirildi!

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlükleri ekipleri, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre ekipler, Siirt'te sürdürülen çalışmalar sonucunda tespit edilen bir otomobil içerisinde arama yaptı.

2 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Aramada, 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu gereğince Pablo Picasso yapımı olduğu değerlendirilen tablo ele geçirildi. Tablo, polisin güvenlik tedbirleri çerçevesinde emniyete götürülürken, konuyla alakalı 2 şüpheli yakalandı.