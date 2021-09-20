Siirt'te teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi
Siirt'in Pervari ilçesi kırsalında 5 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi.
TÜRKİYE 20.09.2021, 19:41
Siirt İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğünün takibi sonucu İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 19 Eylül'de ilçeye bağlı Herekol Dağı bölgesinde düzenlenen ve sözde Botan eyaleti Herekol bölgesinden sorumlu seviyede faaliyet yürüten ve Terörde Arananlar Listesi'nde 1 milyon liraya kadar ödülle "turuncu" kategoride aranan "Kendal Cizir" kod adlı Mazlum Mat'ın da bulunduğu 5 teröristin silahlarıyla etkisiz hale getirildiği hava destekli operasyonda temas araması gerçekleştirildi.
Aramalarda etkisiz hale getirilen teröristlere ait 2 AK 47 piyade tüfeği, M-16 piyade tüfeği, 26 şarjör, 4 el bombası, 141 fişek, dijital materyal, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.
28°
açık
Namaz Vakti 20 Eylül 2021
|İmsak
|04:50
|Güneş
|06:11
|Öğle
|12:31
|İkindi
|15:58
|Akşam
|18:40
|Yatsı
|19:56
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|5
|13
|2. Trabzonspor
|5
|13
|3. Konyaspor
|5
|11
|4. Hatayspor
|5
|10
|5. Karagümrük
|5
|10
|6. Fenerbahçe
|5
|10
|7. Altay
|5
|9
|8. Alanyaspor
|5
|9
|9. Galatasaray
|5
|8
|10. Kayserispor
|5
|7
|11. Malatyaspor
|5
|6
|12. Göztepe
|5
|5
|13. Gaziantep FK
|5
|5
|14. Kasımpaşa
|5
|5
|15. Adana Demirspor
|5
|5
|16. Antalyaspor
|5
|4
|17. Sivasspor
|5
|3
|18. Başakşehir
|5
|3
|19. Giresunspor
|5
|1
|20. Rizespor
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|6
|16
|2. Ankaragücü
|6
|12
|3. Eyüpspor
|6
|12
|4. Erzurumspor
|6
|12
|5. Tuzlaspor
|5
|11
|6. Bandırmaspor
|6
|9
|7. Manisa FK
|6
|9
|8. Boluspor
|5
|7
|9. Samsunspor
|5
|7
|10. Kocaelispor
|5
|7
|11. Altınordu
|6
|7
|12. Menemenspor
|6
|7
|13. Adanaspor
|6
|6
|14. Balıkesirspor
|5
|6
|15. Denizlispor
|6
|6
|16. Bursaspor
|6
|5
|17. Gençlerbirliği
|6
|5
|18. İstanbulspor
|5
|4
|19. Ankara Keçiörengücü
|6
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|5
|13
|2. Liverpool
|5
|13
|3. M. United
|5
|13
|4. Brighton
|5
|12
|5. Man City
|5
|10
|6. Everton
|5
|10
|7. Tottenham
|5
|9
|8. West Ham
|5
|8
|9. Brentford
|5
|8
|10. Aston Villa
|5
|7
|11. Watford
|5
|6
|12. Leicester City
|5
|6
|13. Arsenal
|5
|6
|14. Crystal Palace
|5
|5
|15. Southampton
|5
|4
|16. Wolverhampton
|5
|3
|17. Leeds United
|5
|3
|18. Newcastle
|5
|2
|19. Burnley
|5
|1
|20. Norwich City
|5
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|5
|13
|2. Atletico Madrid
|5
|11
|3. Valencia
|5
|10
|4. Real Sociedad
|5
|10
|5. Athletic Bilbao
|5
|9
|6. Sevilla
|4
|8
|7. Osasuna
|5
|8
|8. Mallorca
|5
|8
|9. Rayo Vallecano
|5
|7
|10. Barcelona
|3
|7
|11. Real Betis
|5
|6
|12. Elche
|5
|6
|13. Cádiz
|5
|5
|14. Villarreal
|4
|4
|15. Levante
|5
|4
|16. Espanyol
|5
|3
|17. Granada
|4
|2
|18. Celta de Vigo
|5
|1
|19. Getafe
|5
|0
|20. Deportivo Alaves
|4
|0
Günlük GazetelerTümü