Siirt'te yola döşenen mayın patladı: 2 asker yaralı

Siirt’tin Pervari ilçesinde tespit edilen mayının imhası sırasında meydana gelen patlamada 2 asker yaralandı.

Patlamaya ilişkin Vali Osman Hacıbektaşoğlu açıklamalada bulundu.

Hacıbektaşoğlu açıklamada şunları söyledi:

''Pervari Sarıyaprak köyü yoluna bölücü terör örgütünün döşediği mayını ekibimiz tespit ediyor. Müdahale ederken bir patlama oluyor. 2 arkadaşımız yaralanıyor. Allah şifalar versin''