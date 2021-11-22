Siirt'te zırhlı askeri araç devrildi
Siirt’te sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği zırhlı askeri araç devrildi. Devrilen araçta yangın çıkarken, askeri personel kazayı yara almadan atlattı.
TÜRKİYE 22.11.2021, 20:18 22.11.2021, 20:40
Siirt-Şırnak karayolu eski E Tipi Kapalı Cezaevi yakınlarında meydana gelen kazada, zırhlı askeri araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Yan yatan araç alev alırken, içerisinde bulunan askeri personel kendini dışarı atmayı başardı. Çevreden geçen sürücülerin haber vermesiyle olay yerine itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Askeri personelin yara almadan kurtulduğu kazada, araç itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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