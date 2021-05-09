Sıkıntıdan horoz tıraş etti!
Rize’de kuaförlük yapan Yunus Emre Güner, köy evinde makas ve tarakla horozu tıraş etti. O anların görüntüleri sosyal medyada ilgi gördü.
TÜRKİYE 09.05.2021, 11:22
Rize'de iş yerini kapatıp, tam kapanmayı köydeki evlerinde geçiren kuaför Yunus Emre Güner, canı sıkılınca beslediği horozunu tıraş etti.
Güner'in müşteri gibi sohbet edip, horozunu makas ve tarakla tıraş ettiği anlar, yakınları tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
"ÖNCE SAÇ MI SAKAL MI?"
Güner’in horozuna, "Önce saç mı sakal mı? Üstlerden ne kadar alalım?" diye sorduğu görüldü.‘
Karadeniz usullü tıraş' adı altında sosyal medyadan paylaşılan görüntüler tebessüm ettirdi.
30°
az bulutlu
Namaz Vakti 09 Mayıs 2021
|İmsak
|03:47
|Güneş
|05:22
|Öğle
|12:34
|İkindi
|16:22
|Akşam
|19:36
|Yatsı
|21:04
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|38
|81
|2. Fenerbahçe
|38
|79
|3. Galatasaray
|38
|78
|4. Trabzonspor
|38
|67
|5. Hatayspor
|38
|60
|6. Sivasspor
|38
|59
|7. Alanyaspor
|38
|57
|8. Gaziantep FK
|38
|55
|9. Karagümrük
|38
|54
|10. Göztepe
|38
|51
|11. Konyaspor
|38
|48
|12. Rizespor
|38
|45
|13. Malatyaspor
|38
|44
|14. Başakşehir
|38
|44
|15. Kasımpaşa
|38
|43
|16. Antalyaspor
|39
|43
|17. Kayserispor
|38
|40
|18. Ankaragücü
|38
|38
|19. Erzurumspor
|39
|37
|20. Gençlerbirliği
|38
|35
|21. Denizlispor
|38
|28
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|33
|67
|2. Giresunspor
|33
|67
|3. Samsunspor
|33
|67
|4. İstanbulspor
|33
|61
|5. Altay
|33
|60
|6. Altınordu
|33
|57
|7. Ankara Keçiörengücü
|33
|55
|8. Ümraniye
|34
|51
|9. Tuzlaspor
|33
|47
|10. Bursaspor
|33
|46
|11. Bandırmaspor
|33
|42
|12. Boluspor
|34
|42
|13. Balıkesirspor
|33
|35
|14. Adanaspor
|33
|34
|15. Menemenspor
|33
|34
|16. Akhisar Bld.Spor
|34
|30
|17. Ankaraspor
|33
|26
|18. Eskişehirspor
|34
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|35
|80
|2. M. United
|33
|67
|3. Chelsea
|35
|64
|4. Leicester City
|35
|63
|5. West Ham
|34
|58
|6. Liverpool
|34
|57
|7. Tottenham
|35
|56
|8. Everton
|33
|52
|9. Leeds United
|35
|50
|10. Arsenal
|34
|49
|11. Aston Villa
|33
|48
|12. Wolverhampton
|34
|42
|13. Crystal Palace
|34
|41
|14. Newcastle
|35
|39
|15. Brighton
|34
|37
|16. Southampton
|34
|37
|17. Burnley
|34
|36
|18. Fulham
|34
|27
|19. West Bromwich
|34
|26
|20. Sheffield United
|35
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|35
|77
|2. Barcelona
|35
|75
|3. Real Madrid
|34
|74
|4. Sevilla
|34
|70
|5. Real Sociedad
|35
|56
|6. Villarreal
|34
|52
|7. Real Betis
|34
|51
|8. Athletic Bilbao
|35
|46
|9. Granada
|34
|45
|10. Celta de Vigo
|34
|44
|11. Cádiz
|35
|43
|12. Osasuna
|35
|41
|13. Levante
|35
|39
|14. Valencia
|34
|36
|15. Getafe
|34
|34
|16. Deportivo Alaves
|35
|32
|17. Real Valladolid
|34
|31
|18. Huesca
|35
|30
|19. Elche
|35
|30
|20. Eibar
|34
|26
Günlük GazetelerTümü