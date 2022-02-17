Sıla Şentürk'ün katil zanlısı adliyeye sevk edildi
Giresun'da 16 yaşındaki Sıla Şentürk'ü boğazından bıçaklayarak öldüren 21 yaşındaki Hüseyin Can Gökçek, adliyeye sevk edildi.
TÜRKİYE 17.02.2022, 11:13 17.02.2022, 11:26
21 yaşındaki Hüseyin Can Gökçek, bilinmeyen nedenle internetten tanıştığı kız arkadaşı 16 yaşındaki Sıla Şentürk'ü bıçaklamıştı.
Zanlının kaçtığını gören komşuların ihbarı üzerine eve gelen 112 Acil Servis ekibi, Sıla Ş'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Ordu-Giresun Havalimanı yakınlarında yakalanan zanlı Hüseyin Can Gökçek, emniyetteki sorgusundan sonra adliyeye sevk edildi.
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