Sıla Şentürk'ün katil zanlısı tutuklandı
Giresun'da 16 yaşındaki Sıla Şentürk'ü boğazından bıçaklayarak öldüren 21 yaşındaki Hüseyin Can Gökçek, "çocuğu nitelikli kasten öldürme" suçundan tutuklandı.
TÜRKİYE 17.02.2022, 15:25
Giresun’da eski nişanlısı Sıla Şentürk’ü bıçakla boğazını keserek öldürdükten sonra kaçarken yakalanan 21 yaşındaki Hüseyin Can Gökçek, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye çıkarıldı.
Savcılık sorgusundan sonra tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Gökçek, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nce ‘Çocuğu nitelikli kasten öldürme’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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