Silah kazası sonucu şehit olan asker son yolculuğuna uğurlandı
Irak'ın kuzeyindeki üs bölgesinde silah kazası sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Emrah Erkan'ın cenazesi memleketi Erzurum'da toprağa verildi.
TÜRKİYE 07.11.2021, 14:34 07.11.2021, 15:47
Piyade Uzman Çavuş Emrah Erkan... Irak'ın kuzeyindeki üs bölgesinde görevliydi. Elim bir kaza sonucu şehit oldu.
Erzurumlu olan şehidin naaşı cenaze namazı için Narmanlı Camii'ne götürüldü. Kız kardeşi, şehit askerin kepini giydi. Al bayrağa sarılı tabutun başında abisiyle vedalaştı.
Öğle namazının ardından cenaze töreni yapıldı. Törene, şehidin yakınları, silah arkadaşları, mülki ve askeri erkan ile çok sayıda kişi katıldı.
Namazın ardından şehidin cenazesi Karskapı Şehitliği'nde toprağa verildi.
26 yaşında olan Şehit Piyade Uzman Çavuş Emrah Erkan evliydi.
Namaz Vakti 07 Kasım 2021
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