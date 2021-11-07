Silah kazası sonucu şehit olan asker son yolculuğuna uğurlandı

Piyade Uzman Çavuş Emrah Erkan... Irak'ın kuzeyindeki üs bölgesinde görevliydi. Elim bir kaza sonucu şehit oldu.

Erzurumlu olan şehidin naaşı cenaze namazı için Narmanlı Camii'ne götürüldü. Kız kardeşi, şehit askerin kepini giydi. Al bayrağa sarılı tabutun başında abisiyle vedalaştı.

Öğle namazının ardından cenaze töreni yapıldı. Törene, şehidin yakınları, silah arkadaşları, mülki ve askeri erkan ile çok sayıda kişi katıldı.

Namazın ardından şehidin cenazesi Karskapı Şehitliği'nde toprağa verildi.

26 yaşında olan Şehit Piyade Uzman Çavuş Emrah Erkan evliydi.