Silahla şaka olmaz! Arkadaşını öldürdü
Adana’da bir kişi tüfekle şaka yaparken arkadaşını öldürdü. Olaydan sonra kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
TÜRKİYE 26.04.2021, 10:28 26.04.2021, 11:35
Yüreğir ilçesine bağlı Akıncılar Mahallesi 3926 Sokak’taki iki katlı evin son katında meydana gelen olayda, Emre Korkmaz (23) arkadaşı İ.U. (22) ile evinde otururken tüfekle bir birlerine şaka yapmaya başladılar.
ŞAKA YAPARKEN ARKADAŞINI VURDU
Bu sırada tüfeğin ateş alması sonucu Emre Korkmaz ağır yaralandı. İ.U. ise evden kaçtı. İ.U.’nun kaçtığını gören ve tüfek sesi duyan vatandaşlar polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Eve gelen sağlık ekipleri,ağzından saçmaların girdiği Korkmaz’ın öldüğünü belirledi.
Olay yerine gelen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri de kaçan şüpheliyi bulmak için çalışma başlattı. Zanlı yakalanınca olayın kaza mı yoksa kasten mi yapıldığı ortaya çıkacak.
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