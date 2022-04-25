Silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
Giresun'un Espiye ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların tedavisi sürüyor.
TÜRKİYE 25.04.2022, 21:30
Gazi Mustafa Kemal Caddesi'nde karşılaşan Talat G. ve babası A.G ile H.S. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.S, üzerinde bulunan tabanca ile Talat G. ve babası A.G.'ye ateş etti.
Olayda, Talat G. olay yerinde hayatını kaybetti, oğlu A.G. ve o sırada caddede bulunan S.S, seken kurşunlarla yaralandı.
Yaralılar, Giresun'daki hastanelere kaldırıldı.
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