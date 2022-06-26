Silahlı kavgada 1 kişi yanlışlıkla vuruldu
Düzce'de aralarında husumet bulunun iki grup, bir eğlence mekanında karşılaşınca birbirlerine silahla saldırdı. Çıkan silahlı kavgada yanlışlıkla ayağından vurulan kişi, hastaneye kaldırıldı.
TÜRKİYE 26.06.2022, 21:01
Dün gece Düzce'nin Akçakoca İlçesi’nde meydana gelen olayda, daha önce aralarında husumet olduğu öğrenilen iki grup bir eğlence mekanında karşı karşıya geldi.
Grup üyeleri arasında başlayan tartışma kavgaya dönüşürken İ.Ü. isimli kişi belinden çıkardığı tabancayla rastgele ateş etmeye başladı.
Yanlışlıkla ayağından vuruldu
Bu sırada silahtan çıkan mermilerden biri aynı mekanda eğlenen Serdar Özcan’ın ayaklarına geldi.
Tedavi altına alındı
Sağ bacağından yaralanan Özcan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Akçakoca Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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