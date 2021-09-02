Silahlı kavgaya giden şüpheliler, bekçiler tarafından trafik ışıklarında yakalandı

Adana’da silahlı kavga ihbarına giden bekçiler, arabayla kaçan iki şüpheliyi trafik ışıklarında bekleme yaptığı sırada yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin üzerinde 2 adet ruhsatız tabanca çıktı.

TÜRKİYE 02.09.2021, 09:19 02.09.2021, 10:27
Silahlı kavgaya giden şüpheliler, bekçiler tarafından trafik ışıklarında yakalandı

Alınan bilgiye göre, Seyhan ilçesine bağlı Sümer Mahallesi üzerinde silahkavga ihbarı geldi. Bölgeye yakın olan bekçiler, söz konusu kavgayı gerçekleştirecek olan F.U ile H.P'yi otomobil ile uzaklaştığını fark etti.

“Trafik ışıklarında yakalandılar”

Bölgeden uzaklaşan şüpheliler, Seyhan ilçesine bağlı Bülent Angın Bulvarı üzerinde trafik ışıklarında durdu.

Bunun üzerine aracın arkasında yaya olarak ilerleyen bekçiler söz konusu şüphelileri yakaladı.

Yakalanan şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 2 adet ruhsatsız tabanca çıktı.

Şahıslar gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

#Adana #Seyhan #silah #kavga #ihbar #gözaltı #AksuTV #AksuTVHaber
Yorumlar (0)
27°
açık
Namaz Vakti 02 Eylül 2021
İmsak 04:16
Güneş 05:44
Öğle 12:41
İkindi 16:25
Akşam 19:28
Yatsı 20:50
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 3 9
2. Fenerbahçe 3 9
3. Beşiktaş 3 7
4. Galatasaray 3 7
5. Konyaspor 3 7
6. Altay 3 6
7. Malatyaspor 3 6
8. Kasımpaşa 3 5
9. Hatayspor 3 4
10. Karagümrük 3 4
11. Antalyaspor 3 4
12. Kayserispor 3 4
13. Alanyaspor 3 3
14. Göztepe 3 2
15. Adana Demirspor 3 2
16. Sivasspor 3 1
17. Gaziantep FK 3 1
18. Rizespor 3 1
19. Başakşehir 3 0
20. Giresunspor 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Eyüpspor 3 9
3. Manisa FK 3 9
4. Tuzlaspor 3 7
5. Bandırmaspor 3 6
6. Erzurumspor 3 6
7. Ankaragücü 3 5
8. Ankara Keçiörengücü 3 4
9. Kocaelispor 3 4
10. Samsunspor 2 3
11. İstanbulspor 3 3
12. Balıkesirspor 2 3
13. Menemenspor 3 3
14. Adanaspor 3 2
15. Bursaspor 3 1
16. Altınordu 3 1
17. Gençlerbirliği 3 1
18. Boluspor 2 0
19. Denizlispor 3 0
Takımlar O P
1. Tottenham 3 9
2. West Ham 3 7
3. M. United 3 7
4. Chelsea 3 7
5. Liverpool 3 7
6. Everton 3 7
7. Man City 3 6
8. Brighton 3 6
9. Leicester City 3 6
10. Brentford 3 5
11. Aston Villa 3 4
12. Watford 3 3
13. Southampton 3 2
14. Crystal Palace 3 2
15. Leeds United 3 2
16. Burnley 3 1
17. Newcastle 3 1
18. Wolverhampton 3 0
19. Norwich City 3 0
20. Arsenal 3 0
Takımlar O P