Silahlı soyguncuyu silahla kovaladı!

İstanbul'un Bağcılar ilçesi Merkez Mahallesi'ndeki kuyumcuya gelen 44 yaşındaki Raşit E., yanında getirdiği laptop çantasından silah çıkardı.

İş yeri çalışanı 39 yaşındaki H.A. ve 33 yaşındaki M.B.'ye silahını doğrultan şüpheli, ziynet eşyalarını getirdiği çantaya doldurmalarını söyledi.

RUHSATLI TABANCAYI ÇIKARDI

Konuşarak şüpheliyi oyalayan M.B., şüphelinin dalgın bir anında iş yerine ait bulundurma ruhsatlı tabancayı çıkardı.

Bu durum karşısında panikleyen Raşit E., koşarak olay yerinden uzaklaştı. M.B. ve H.A., polis ekiplerini arayarak ihbarda bulundu.

3 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri, kamera kayıtlarından yola çıkarak şüphelinin eşkalini ve kimliğini tespit etti. Şüpheli Raşit E. ve olayı organize ettiği iddia edilen D.O. ve M.Ö., kaldıkları adreste yakalanarak gözaltına alındı.

1 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Adliyeye sevk edilen şüpheli Raşit E., tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer iki şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Ayrıca, Raşit E.'nin 8, D.O.'nun 3 ve M.Ö.'nün ise 5 suç kaydı olduğu öğrenildi.



