Silivri'de fabrika yangını

Sabah saatlerinde başlayan yangın kısa sürede 5 bin metrekarelik alana sahip fabrikayı sardı.

İçerisinde plastik ham maddeler bulunan fabrikadan yükselen dumanlar kilometrelerce uzaklıktan görüldü.

Olay yerine Silivri'den ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın itfaiye ekiplerinin bir saat süren çalışması sonucu kontrol altına alındı.