Silivri'de kuzenler arasında kavga: 1 ölü

İstanbul'un Silviri ilçesinde yaşayan Reytan T., restoranda arkadaşlarıyla kahvaltı eden kuzeni Cumaziye D.'nin yanına giderek ödünç verdiği müzikçalarını geri istedi.

Anlaşmazlık yaşayan kuzenler bir anda kavgaya tutuştu.

Kavga cinayetle sonlandı

Restoranda başlayan kavga dışarıya taşarken Reyhan T., cebinden çıkardığı bıçakla Cumaziye D.'yi bıçaklayıp olay yerinden kaçtı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Cumaziye D., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Katil tutuklandı

Katil Reyhan T. ise polis ekiplerinin çalışmasıyla kısa sürede yakalandı. Reyhan T., emniyetteki işlemlerinin ardından Silivri Adliyesi'ne götürüldü ve çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanacak cezaevine gönderildi.