Simitçiyi dövenleri kadın ayırmaya çalıştı

Adana'da merkez Seyhan ilçesine bağlı Küçüksaat civarında dün öğle saatlerinde simit satan yaşlı adam, iş yerinin önüne çöp attı.

Bunun üzerine ise iş yeri sahibi baba ve oğlu yaşlı adama meydan dayağı attı.

Dakikalarca dövdüler

Dakikalarca yaşlı adam darbedilirken kavgayı çok sayıda erkek film izler gibi izledi.

Erkekler izledi, araya kadın girdi

Bu sırada bir kadının kavgayı ayırıp yaşlı adamı kurtarmaya çalışması dikkat çekti.