Sınır hattında 5'i terörist 10 kişi yakalandı
Yunanistan ve Suriye sınırından yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3'ü FETÖ, 2'si kırmızı bültenle aranan DEAŞ mensubu 10 kişi yakalandı.
TÜRKİYE 16.10.2021, 14:07
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Terörle mücadelemiz hudutlarda da sürüyor. Ülkemizden Yunanistan’a ve Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 10 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan 3’ünün FETÖ, 2’sinin Kırmızı Bülten ile aranan DEAŞ mensubu olduğu belirlendi." denildi.
Terörle mücadelemiz hudutlarda da sürüyor. Ülkemizden Yunanistan’a ve Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 10 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan 3’ünün FETÖ, 2’sinin Kırmızı Bülten ile aranan DEAŞ mensubu olduğu belirlendi. pic.twitter.com/jSOmOkkZXk— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 16, 2021
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