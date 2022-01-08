Sınır hattındaki patlamada şehit düşen Ertuğrul Ulupınar'dan geri kalan görüntüler ağlattı

Akçakale Hudut hattında askeri araç geçişi sırasında, teröristlerce döşenen patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 3 askeri personel yaralandı. Yaralı askerler Akçakale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen 3 asker şehit düştü.

ŞEHİDİN EVİ BAYRAKLARLA DONATILDI

Şehit düşenlerden sözleşmeli Er Ertuğrul Ulupınar'ın acı haberi memleketi Mersin'in Gülnar ilçesine bağlı Ayvalı Mahallesi'nde ikamet eden baba Nebi ile anne Şadiye Ulupınar'a Kaymakam Yunus Emre Bayraklı, Belediye Başkanı Alpaslan Ünivar ile emniyet personeli tarafından sağlık ekipleri eşliğinde verildi. Haber verilmesinin ardından şehidin baba evi ile sokaklara Türk bayrakları asıldı. Şehidin bekar ve 2 kardeşi olduğu öğrenilirken, babasının da MHP Gülnar eski ilçe başkanı olduğu belirtildi.

ŞEHİTTEN GERİYE KALAN GÖRÜNTÜLER DUYGULANDIRDI

Şehitten geriye 17 Aralık 2016'da Kayseri'deki bombalı saldırıda şehit düşen Afyonkarahisarlı er Kamil Tunç'un annesine hitaben sosyal medyasına yazdığı duygularını 4 yıl önce okulda öğrencilere anlattığı görüntüler kaldı. O anlar izleyenleri duygulandırdı.