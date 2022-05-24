Sınırda askeri hareketlilik
Pençe-Kilit operasyonunda 5 askerin şehit olmasının ardından sınır bölgesinde hava hareketliliği gün boyu devam etti.
TÜRKİYE 24.05.2022, 19:19
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyonunda çıkan çatışmada 5 askerin şehit olduğu açıklarken, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ise beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Orgeneral Musa Avsever ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile temaslarda bulunmak üzere sınır hattına geldi. Bakan Akar'ın temasları devam ederken, sınır hattında ise hava hareketliliği gün boyu durmadan devam etti.
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