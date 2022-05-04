Sinop'ta iki yunus kıyıya vurdu
Sinop'ta kıyıya vurmuş iki ölü yunus bulundu. Yunusların ölüm nedenine ilişkin inceleme yapılacak.
TÜRKİYE 04.05.2022, 14:13
Sinop'ta yürüyüş yapan vatandaşlar, sahilde iki ölü yunus gördü. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen Sinop Belediyesi ekipleri, ölü yunusları bulundukları yerden aldı.
Yunusların ölüm nedenine ilişkin Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi yetkililerince inceleme yapılacak.
Kentte daha önce meydana gelen yunus ölümleriyle ilgili yapılan incelemede, hayvanların balıkçı ağlarına takılarak boğuldukları belirlenmişti.
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