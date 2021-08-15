Sinop'ta sel nedeniyle 40 ev yıkıldı

Sinop'un Ayancık ilçesine bağlı Babaçay köyünde sel felaketi nedeniyle 40 ev yıkıldı, birçok ev hasar gördü.

Köyün girişindeki 2 köprünün çökmesi dolayısıyla köyün kara yolu ulaşımı kesildi.

Köy sakinleri afet anında yaşadıklarını anlattı.

KÖY HALKI HELİKOPTERLERLE GÜVENLİ NOKTALARA TAŞINDI

Köyde yaşayanlar, sel felaketinden çatılara ve tepelere çıkarak kurtulmaya çalıştı, bulundukları yerlerden helikopterlerle güvenli noktalara taşındı.

Sel felaketinden etkilenen Babaçay köyü havadan da görüntülendi.

Köy sakinlerinden Turhan Akın, 5 katlı binasının temelinden itibaren sel sularına kapıldığını, deprem yönetmeliğine uygun ve çok sağlam yaptığı halde binasını yıkılmaktan kurtaramadığını söyledi.

''EVİMİZ YIKILIRKEN GÖRDÜK''

"Selde, binamız olduğu gibi gitti." diyen Akın, şöyle konuştu:

"Arkadaşlarımız ve akrabalarımızdan kayıplarımız var. Ben gece 02.30'da uyandım baktım sel var. Çocuklarımı kaldırdım, hatta kalkmıyorlardı zorla kaldırdım sonra komşulara yardım etmeye çalıştım. Tomruklar suyun üzerinde şimşek gibi gidiyordu, gözüm korktu ve eve tekrar girmedim. Sel suları 4 saat içinde önce yan tarafımdaki binaları temelinden söktü, sonra benim binamı alıp götürdü. Biz tepelere çıkmıştık evimiz yıkılırken de gördük. Sonra Allah devletimize zeval vermesin gelip bizi helikopterlerle kurtardılar."

''KOMŞULARIMI EVİNDEN ÇIKARMAK İÇİN YALVARDIM''

Sel sularından tepelere çıkarak kurtulduğunu aktaran Murat Korkmaz ise "Evim sel suları ile yıkıldı. Yapacak bir şey yok. Ben çocuklarımı ve eşimi gece saat 01.00'de kaldırdım ve karşı tarafa geçirdim. Gece kepçe geldi, onunla mahsur kalanları kurtardık. Ama yan tarafımdaki komşum selde gitti, onları evden çıkartamadık. Sabaha kadar onları evden çıkarmak için çok uğraştım, yalvardım ama evden çıkmadılar, sele kapılıp gittiler. Bizim taraftan 38, aşağıdaki evlerden de 2 bina yıkıldı. çok sayıda hasarlı ev bulunuyor." dedi.

SELLE BİRLİKTE HEYELANLA DA MÜCADELE ETTİK''

İstanbul'dan köyüne tatil için gelen Serkan Korkmaz da "Burada selle birlikte heyelanla da mücadele ettik. Toprak kayması oldu, evdeydik. Çocuklar çok korktu. Selden kaçalım derken toprak kayması da olunca arada kaldık ve dağa kaçmak zorunda kaldık. Suyun debisi zaten çok yüksekti. Her şeyimiz gitti. Küçükbaş hayvanlarımız telef oldu." diye konuştu.

SELLE BİRLİKTE HEYELANLA DA MÜCADELE ETTİK''

İstanbul'dan köyüne tatil için gelen Serkan Korkmaz da "Burada selle birlikte heyelanla da mücadele ettik. Toprak kayması oldu, evdeydik. Çocuklar çok korktu. Selden kaçalım derken toprak kayması da olunca arada kaldık ve dağa kaçmak zorunda kaldık. Suyun debisi zaten çok yüksekti. Her şeyimiz gitti. Küçükbaş hayvanlarımız telef oldu." diye konuştu.