Sinop'ta zincirleme kaza: 2 ölü 3 yaralı
Ayancık ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada, 2 kişi hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı.
TÜRKİYE 07.12.2021, 17:27
Sinop'un Ayancık ilçesinde yaşanan zincirleme kaza, bölgeyi can pazarına çevirdi.
ZİNCİRLEME KAZA
Ayancık'tan Sinop istikametine seyir halinde olan Recep B. (19) kontrolündeki 34 U 5437 plakalı hafif ticari araç, karşı istikametten gelen Cemil Örnek (65) kontrolündeki 06 VVR 67 plakalı otomobille çarpıştı.
Savrulan araçlar ise Şeref Ş.(66) idaresindeki 55 YC 181 plakalı otomobile çarptı.
2 ÖLÜ 3 YARALI
Zincirleme kazada hurdaya dönen 06 VVR 67 plakalı otomobilde bulunan sürücü Cemil Örnek(65) ve Cevat Çetinkaya hayatını kaybetti.
Kazada Recep B., Şeref Ş.(66) ve Fatma Ş.(59) yaralandı.
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