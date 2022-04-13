Sinop’ta yangın: Ev ve ambar kül oldu
Sinop’ta elektrik kontağından çıkan yangında bir ev ve ambar tamamen kullanılamaz hale geldi.
TÜRKİYE 13.04.2022, 21:23
Sinop'un Erfelek ilçesinde Yeter Acar’a ait evde yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine Sinop ve Erfelek itfaiyesi ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce müdahale edilen yangın, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.
Yangında Acar’a ait ev ile yanında bulunan ambar tamamen yandı.
Ekiplerce yanan evde yapılan ilk incelemede yangının elektrik kontağından çıktığı belirlendi.
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