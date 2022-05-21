Şırnak'ta silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
Cizre'de kaldırımda yürürken üzerlerine açılan ateş sonucu oto galerici Nizam Kalkan hayatını kaybetti A.D. yaralandı.
TÜRKİYE 21.05.2022, 08:59
Şırnak'ın Cizre ilçesinde Nusaybin Caddesi üzerinde kaldırımda yürüyen oto galerici Nizam Kalkan ve A.D.'ye, yanlarından geçen seyir halindeki bir araçtan ateş edildi.
Nizam Kalkan ve A.D., vücutlarına isabet eden kurşunlarla yere yığılırken, saldırganlar kaçtı.
A.D. orada bulunan bir araçla Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde hayatını kaybetti
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Nizam Kalkan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Olay yeri incelemesinin ardından Kalkan'ın cansız bedeni otopsi için morga götürüldü. Yaralı A.D.'nin hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.
Polis kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.
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