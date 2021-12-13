Şırnak'ta terör operasyonları: 43 şüpheliden 3'ü tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 6-12 Aralık'ta il merkezi ve ilçelerde terör örgütü PKK/KCK ile FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 43 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 2'si de ilgili il birimine teslim edildi.

31 şüphelinin de emniyetteki işlemleri sürüyor.