Şırnak'ta terör operasyonları: 43 şüpheliden 3'ü tutuklandı
Şırnak'ta terör örgütlerine yönelik bir haftada düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 43 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
TÜRKİYE 13.12.2021, 14:35
İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 6-12 Aralık'ta il merkezi ve ilçelerde terör örgütü PKK/KCK ile FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.
Operasyonlarda gözaltına alınan 43 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 2'si de ilgili il birimine teslim edildi.
31 şüphelinin de emniyetteki işlemleri sürüyor.
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