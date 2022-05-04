Şırnak'ta trafik kazası: 10 yaralı

Şırnak'ın İdil ilçesinde yaşanan trafik kazasında M.Ş.A'nın kullandığı otomobil, Yüksekköy mevkisinde karşı yönden gelen F.D'nin kullandığı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücülerden M.Ş.A. ve F.D. ile otomobillerde bulunan Ü.C, M.C. (13), R.A.D. (5), M.C. (6), H.Y, A.D, F.A. ve R.Y. yaralandı.

10 yaralı hastaneye kaldırıldı

AA'nın haberine göre; Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Cizre ve İdil devlet hastanelerine kaldırıldı.

Tedaviye alınanlardan R.A.D. isimli şahıs ise buradaki ilk müdahalenin ardından Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.